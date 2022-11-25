Президент РПЛ ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением о возможном выходе Российского футбольного союза (РФС) из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Российские клубы и сборные отстранены от соревнований, но РФС является членом УЕФА. Ситуация, как принято говорить, динамически развивается. Но мне бы хотелось, чтобы РФС остался в УЕФА. Однако как будет развиваться ситуация, не знает никто», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

По мнению президента РПЛ, Азия менее привлекательна — и финансово, и спортивно.

«Возможно, в какой‑то момент вопрос встанет иначе: или отбираться через Азию, Африку, или не отбираться вообще. Тогда, наверное, есть смысл пробовать. Но учитывая, что Европа — номер один в футболе, то хотелось бы остаться там», — сказал он.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее министр спорта Олег Матыцин ответил на призывы Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА.