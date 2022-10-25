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Матыцин ответил на призывы Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко об исключении Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.
Матыцин ответил на призывы Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Это старые песни. Вы знаете, мы информированы о том, что заявляют иностранные коллеги, но абсолютно уверены в своей объединяющей стратегии развития. Быть вместе — это безусловная миссия спорта», — приводит слова Матыцина РИА «Новости Спорт».

Напомним, что 24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

Ранее в РФС высказались о возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

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