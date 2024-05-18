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Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу Пекина по глобальной безопасности

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу Пекина по глобальной безопасности
  • AP
  • © Sergei Guneyev, Sputnik

Об этом сообщает РИА Новости.

«Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций и на встрече в узком составе лидеров один на один», — отметил Лавров.

По его словам, есть большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без евроатлантического налёта.

Как подчеркнул глава МИД, Москва остаётся открытой к диалогу с Западом.

«Но, во-первых, не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга», — сказал он.

Как добавил Лавров, второй важный момент заключается в том, что диалог должен вестись по всей полноте проблем, существующих в сфере стратегической стабильности и военно-политического ландшафта.

Ранее Лавров заявил, что острая фаза военно-политического противостояния России и западных стран продолжается и в данный момент находится в разгаре.

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