О’Мэлли: Ян был не готов к встрече с бойцом такого калибра, как я

Американский боец Шон О’Мэлли отреагировал на свою победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280.

«Я считаю, что я выиграл первый и третий раунды. Я сильно удивил Яна. Он был не готов к встрече с бойцом такого калибра. Я был намного лучше, чем Ян ожидал», — сказал О’Мэлли в интервью MMAFightingonSBN.

Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29). На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 выигранных поединков и одно поражение.

Ранее Ислам Махачев назвал причины поражения Яна от О’Мэлли.