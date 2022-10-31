Махачев назвал причины поражения Яна от О’Мэлли

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев объяснил, почему Пётр Ян потерпел поражение в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Шоном О’Мэлли из США.

«Ян начал и бороться, и в стойке работать. И как-то он не смог это совместить. Думаю, если бы он выбрал планом или только бороться, или только в стойке работать, давить, он выиграл бы», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Махачев признался, что посмотрел в раздевалке бой кусками, а в самолёте — полностью.

Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29). На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 выигранных поединков и один проигранный.

Ранее Александр Гребнев объяснил, почему Махачеву и Оливейре не стоит проводить реванш.