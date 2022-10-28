Гребнев объяснил, почему Махачеву и Оливейре не стоит проводить реванш

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о реванше между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«На мой взгляд, реванш не нужен. В нём произойдёт то же самое. Ислам на другом уровне. Сейчас не вижу ни одного легковеса, способного справиться с ним. Махачев слишком хорош в техническом плане, физически крепок, а за ним стоит отличная команда. Поэтому сейчас сложно назвать достойного конкурента. Возможно, Бенэил Дариуш смог бы что-то противопоставить ему. Но мне кажется, что россиянин будет раз за разом переводить его и избивать на канвасе. Американец может попытаться провести болевой, но шансы на успех невелики», — заявил Гребнев в интервью RT.

Ранее Александр Гребнев отреагировал на победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC 280.