«В статусе чемпиона Шон интереснее UFC, чем Пётр»: Гребнев о судействе боя Ян — О'Мэлли и победе Махачева над Оливейрой

Решение судей в поединке Петра Яна с Шоном О’Мэлли выглядело несправедливым и могло быть обусловлено политическими причинами. Об этом в интервью RT заявил боец AMC Fight Nights Александр Гребнев. По его словам, соотечественник правильно выстроил план на бой и выиграл все три раунда у своего соперника. Помимо прочего, спортсмен восхитился выступлением Ислама Махачева в битве с Чарльзом Оливейрой, поразмышлял, за счёт чего Александр Волкановски может навязать борьбу российскому чемпиону, и предположил, как бы завершилась схватка дагестанца с Хабибом Нурмагомедовым.

— На турнире UFC 280 Ислам Махачев одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой и завоевал титул чемпиона. Можно ли назвать россиянина самым универсальным бойцом лёгкого веса на данный момент?

— Ранее мы с вами уже обсуждали поединок Махачева с Оливейрой. И я уже тогда говорил, что Ислам его «сожрёт». Так и получилось. Абсолютно не удивлён результатом, но в ударке ожидал большего от Чарльза. В этом бою он семь раз пропустил одну и ту же комбинацию из левого прямого и правого бокового. Либо он настолько сильно нервничал, либо опасался прохода в ноги. Хотя это странно, ведь, по идее, бразилец не должен бояться партера.

Возможно, этот страх появился после того, как Оливейра впервые сошёлся в борьбе с Махачевым. Ощутил на себе эту невероятную физическую мощь и стал сомневаться в успехе. Первый раунд был скорее разведкой. Но по ходу него Чарльз мог понять, что не сможет ничего «отломать» Исламу.

— По этому бою было заметно, что Махачев превосходит Оливейру в борцовских навыках?

— Возможно, в чистом грэпплинге или джиу-джитсу он не лучше, но в рамках смешанных единоборств Махачев сильнее в борьбе. Он находится немного на другом уровне.

— Вы сказали, что Оливейра не продемонстрировал весь потенциал в ударной технике. Чего вы ожидали?

— Нестандартных ходов, креатива, неожиданных ударов локтями, которые будут затруднять работу Махачеву. По моим прогнозам, Оливейра должен был продержаться чуть дольше. Больше двух раундов.

— Мы неоднократно видели, как Оливейра оказывался в нокдаунах. На пол его отправляли и Джастин Гэтжи, и Дастин Порье, но у них не получилось добиться успеха. Почему?

— Безусловно, Гэтжи является борцом первого дивизиона NCAA, а Порье имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Но в боях они оба делают акцент на ударке. Им так легче. Их тренировочный процесс построен с учётом этих задач, да и сами они к этому больше предрасположены. Махачев же будет размениваться лишь ради последующего перевода на настил. Да, бывали исключения. Например, в схватках с Глейсоном Тибау и Дэви Рамосом, но тогда на это были определённые причины.

Со стилистической точки зрения Махачев очень неудобен Оливейре. Бразильцу гораздо удобнее сражаться с бойцами, делающими акцент на ударной технике, а не заставляющими его самого проводить время на спине, много защищаться в партере, у сетки. В этом случае энергия расходуется гораздо быстрее.

— Справедливо ли после такой битвы говорить, что ответный бой между Махачевым и Оливейрой не имеет смысла?

— На мой взгляд, реванш не нужен. В нём произойдёт то же самое. Ислам на другом уровне. Сейчас не вижу ни одного легковеса, способного справиться с ним. Махачев слишком хорош в техническом плане, физически крепок, а за ним стоит отличная команда. Поэтому сейчас сложно назвать достойного конкурента. Возможно, Бенэил Дариуш смог бы что-то противопоставить ему. Но мне кажется, россиянин будет раз за разом переводить его и избивать на канвасе. Американец может попытаться провести болевой, но шансы на успех невелики.

— В начале ноября сразятся Дастин Порье и Майкл Чендлер. Кто-то из них способен навязать борьбу Махачеву?

— Вряд ли. У Порье хороший бокс, но с борьбой у него всё не так здорово. Вспомните, как легко Оливейра забрал у него спину. Да, он способен попасть, но мне кажется, что их поединок с Махачевым будет похож на его дуэль с Хабибом Нурмагомедовым. Дастин — крутой боец, но есть разные уровни. И Ислам чуть повыше.

Чендлер, наоборот, искусен в борьбе, физически силён, но он не сумеет биться в таком высоком темпе. Ему не хватит выносливости. Возможно, в первом раунде он окажет сопротивление, но потом будет трудно. Кроме того, у Майкла очень размашистая техника. На мой взгляд, в стойке Ислам будет немного получше.

— После боя сложилось впечатление, что Оливейра мог быть более опасным оппонентом для Нурмагомедова, чем для Махачева. Согласны?

— Лично мне кажется, что Нурмагомедов ещё жёстче прошёлся бы по Оливейре. В первую очередь за счёт физической мощи. В этом плане они не ровня. Оливейра хорош в битвах с теми, у кого мышечные волокна не адаптированы под БЖЖ. Хабиб же гораздо мощнее. Даже если бы он не сумел задушить Чарльза, забил бы в партере.

Признаюсь, раньше я сам считал Тони Фергюсона неудобным оппонентом для Нурмагомедова. Но после боя с Гэтжи моё мнение изменилось. Это был бы неравный поединок. Как и в случае с Чарльзом.

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— Нурмагомедов, в отличие от Махачева, никогда не славился ударной техникой и в этом аспекте, скорее всего, уступал бы Оливейре. Из-за этого Хабибу пришлось бы постоянно провоцировать переводы в партер, где риск быть пойманным на приём заметно повышался.

— У Нурмагомедова неплохая стойка, крепкая, адаптированная под MMA, но не особо техничная. Но, в отличие от Махачева, он постоянно давит. А это, в свою очередь, открывает большие возможности. Со многими соперниками он неплохо смотрелся в разменах по той причине, что те опасались его тейкдаунов. Тот же Эдсон Барбоза.

— Благодаря победе в Абу-Даби Махачев повторил достижение Нурмагомедова и стал вторым в истории чемпионом UFC в лёгком весе из России. В связи этим очень сложно уйти от сравнений этих спортсменов. Кто бы из них взял верх в очной схватке?

— Лично я всё равно ставлю на Нурмагомедова. На мой взгляд, Хабиб бы задавил Махачева. Быть может, он бы не доминировал в этой битве, как в предыдущих, но постоянно бы шёл вперёд и оказывал давление. Было бы очень любопытно посмотреть на их спарринги, как они борются. Если Ислам способен встать из-под него, то у него могут быть шансы. Но мне кажется, что в функциональном плане Орёл немного получше. Это бы и стало ключевым фактором. Если не досрочно, то решением судей он бы взял верх.

— Судя по всему, первую защиту титула Махачев проведёт в бою с Александром Волкановски. За счёт чего австралиец может взять верх?

— На мой взгляд, ему остаётся лишь постоянно идти вперёд и прессинговать Махачева. Волкановски очень хорошо дышит.

— Но в рамках полулёгкой категории.

— Не факт, что в случае подъёма в весе будут серьёзные изменения. Хотя иногда набор мышечной массы негативно сказывается на выносливости бойцов. Но я думаю, что Ислам задавит Алекса за счёт физики, габаритов. Он может порубиться с ним, но, скорее всего, ставка будет сделана на клинч, борьбу. Волкановски довольно крепкий, в теории он способен защищаться от переводов. Но это будет непросто.

Шансы австралийца на успех были бы гораздо выше, если бы он был своего рода Майком Тайсоном. Обладал таким же мощным ударом, как тот же Чэд Мендес. Но это не так. Хотя Александр — великолепный боец. Лично я считаю его величайшим полулегковесом в истории. Разве что Жозе Алдо может с ним поспорить. Если бы Волкановски не задумался о переходе в лёгкий вес, то мог бы и дальше доминировать в дивизионе до 65,8 кг.

— Если мы говорим о борьбе, Махачеву в поединке с Волкановски придётся тяжелее, чем в битве с Оливейрой?

— Думаю, да. Он невысокий, у него низкий центр тяжести, толще мышечные волокна. Оливейра всё же худощавый, у него длинные руки, ноги. И его перевести гораздо проще. С Волкановски же придётся попотеть.

— Уже сейчас Махачев говорит о потенциальном переходе в полусредний вес, на который так и не решился Нурмагомедов. Как оцениваете его перспективы там?

— По моему мнению, Хабиб мог бы лучше показать себя в полусреднем дивизионе, чем Ислам. Да, на фоне того же Хамзата Чимаева даже Нурмагомедов выглядит не таким большим, но за счёт физических качеств он мог бы пошуметь в этой категории. Но ему это было не нужно. Всю свою карьеру он провёл в лёгком весе — ради чего ему подниматься? Поясом владел его товарищ Камару Усман. Ладно бы его удерживал Колби Ковингтон, тогда был бы определённый смысл.

Я бы с интересом понаблюдал за выступлениями Махачева в полусреднем весе. И перспективы у него есть. Известно, что на спарринги в Дагестане приезжал Леон Эдвардс, и Ислам буквально не давал ему продохнуть, а сейчас англичанин владеет поясом.

— Кто может составить Махачеву конкуренцию в 77 кг?

— Таких немного. Тот же Чимаев, хотя я сильно сомневаюсь, что они будут биться друг с другом, Усман. И на этом всё. Тем же Ковингтону или Хорхе Масвидалю будет нечего ему противопоставить.

— Насколько велика вероятность, что Махачев окажется смелее Нурмагомедова и всё же решит попробовать свои силы в новом дивизионе?

— Всё будет зависеть от решения команды. Если там придут к выводу, что Махачев готов к этому шагу, то дадут зелёный свет. И у меня есть ощущение, что это произойдёт. Например, в случае победы над Волкановски и ещё пары успешных защит пояса.

— По меркам MMA Нурмагомедов завершил карьеру очень рано. Во многом из-за этого многие не рассматривают его как величайшего бойца в истории смешанных единоборств, да и в лёгком весе его нельзя назвать однозначно сильнейшим. Как считаете, Махачев задержится в клетке на более длительный срок?

— По моему мнению, он будет выступать дольше. Не исключаю, что Махачев повторит достижение Нурмагомедова по числу защит пояса, а потом поднимется в полусредний вес. Правда, после этого будет непросто вернуться. С другой стороны, у нас есть пример Макса Холлоуэя. Гаваец не потянул в категории до 70,3 кг, после чего вернулся в родной для него полулёгкий дивизион.

— Помимо Махачева, на UFC 280 также бился Пётр Ян. Он потерпел второе поражение подряд. Что скажете о решении судей в бою с Шоном О'Мэлли?

— Теоретически победу О'Мэлли можно было натянуть. Но на что могут сослаться члены жюри? Разве что на урон. Но лично z считаю, что число акцентированных ударов и разнообразие техники должно играть не менее важную роль. Шон нанёс серьёзный ущерб Петру, продемонстрировал отличный бой. С дистанции он работал лучше. Но Ян тоже попадал, несколько раз потряс соперника, доставил ему не меньше проблем. Да, кто-то может обратить внимание на рассечение, но это не совсем корректно. В этом вопросе очень много зависит от особенностей кожи того или иного спортсмена. И это не говорит о том, что россиянин не бил его.

Кроме того, Ян провёл шесть тейкдаунов, контролировал О'Мэлли в партере. Он был лучше в каждом раунде, пусть и не с большим отрывом. Поэтому считаю вердикт несправедливым. Не хочется впутывать сюда политику, говорить о предвзятости, планах. Но необходимо понимать, что в статусе чемпиона Шон гораздо интереснее UFC, чем Пётр. И теоретически это могло сыграть какую-то роль. В любом случае так судить нельзя. Это портит спорт.

— Чем судьи могут объяснить своё решение?

— Могу лишь предполагать. Но в качестве аргументов они могли бы использовать пассивность в партере, отсутствие качественных попаданий на земле. Мол, Ян «залёживал» О'Мэлли, а тот, наоборот, активно защищался и пытался атаковать снизу.

— Согласно официальным запискам, О'Мэлли единогласно отдали третий раунд, а двое судей ещё увидели его превосходство в первом. Но если их решение по заключительному отрезку ещё можно понять, то как быть с начальным? Американец нанёс лишь на четыре акцентированных удара больше, но пропустил тейкдаун и более минуты пролежал на земле.

— Согласно правилам, значение имеют конкретные действия в партере. Если ты перевёл и просто лежишь сверху, а соперник пытается атаковать, то перевод может даже идти в минус. И мне кажется, Ян был не очень активен в том эпизоде. В чём сила того же Нурмагомедова? Он укладывал противников на канвас и буквально размазывал их там. Невооружённым взглядом было заметно доминирование одного бойца над другим.

Пётр же не базовый борец, и это было заметно. Он не был настолько продуктивен внизу. Возможно, за это и зацепились судьи. Двое посчитали, что тейкдаун не оказал особого влияния на ход раунда, третий придерживался иного мнения. И я с ним согласен. Всё же это MMA, а не кикбоксинг.

— Как вы оцените план Яна на бой с О'Мэлли?

— Думаю, Пётр поступил абсолютно правильно, когда решил использовать весь свой арсенал. Ведь Шон тоже ударник. Возможно, ему стоило чаще бить комбинации из оверхендов и боковых со сменой стойки. Будь их чуть больше, и ущерб мог оказаться выше. Но Ян пытался действовать надёжнее. И двое судей могли упрекнуть его за попытку сушить схватку.

Но есть и другая сторона медали. Из-за ставки на борьбу Ян вполне мог «закислиться» и тем самым стать менее резким, опасным в разменах. Загнать себя в некомфортные условия. Лично мне показалось, что Пётр немного замедлился. Обычно он к третьему раунду только разгоняется, а здесь он как будто подустал, тяжело задышал. Кроме того, есть впечатление, будто он немного недооценил Шона. Слишком увлёкся приколами, треш-током и не был готов к такому сопротивлению. Рассчитывал справиться с ним за счёт напора.

— После этого боя вновь заговорили о проблемах Яна с обороной, о которых стало известно ещё год назад. Тогда он пропустил 169 значимых ударов в поединке с Кори Сэндхагеном, на этот раз позволил попасть по себе 84 раза. У него действительно есть пробелы в этом аспекте?

— С одной стороны, у Яна хорошая защита. В целом боксёрская «коробка» может работать в MMA, он неплохо адаптировал её для этих целей. С помощью неё он делает всевозможные обманки, бьёт хуки. Но не стоит забывать, что это элемент из другого вида спорта. Пётр постоянно нагибается вперёд, а в этот момент обзор сужается. В этом случае ты рискуешь пропустить тейкдаун, так как обе руки у тебя прижаты к голове. А также можешь не заметить скрытые удары оппонента.

Не думаю, что Яну нужно что-то менять. Его стиль уже давно сформирован, серьёзных трансформаций ждать уже не стоит. Лично меня расстраивает другое. В его действиях стало меньше креатива. Раньше он постоянно менял стойки, бил бэкфисты. Сейчас же будто немного урезал свой функционал и делает лишь надёжные вещи наподобие двойки со смещением. В битве с О’Мэлли он удивил разве что ударом со сменой ног (свитч-киком), но до цели он не дошёл. Раньше Петра было очень сложно прочитать, сейчас он стал более предсказуемым. В любом случае с защитой также что-то нужно делать.

— Спорное решение судей бросило тень на выступление самого О’Мэлли. Насколько яркое впечатление на вас произвёл американец?

— Шон очень хорош, он лишний раз доказал это. Очень техничный и обученный боец, да ещё и с характером. Сразу говорил: лёгкой прогулки для Петра не предвидится. Он уже проходил через трудности, выигрывал чуть ли не с порванными крестообразными связками. О'Мэлли — уже звезда, у него большое будущее.

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— Если Дана Уайт сдержит слово, то именно Шон станет следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе. Насколько велики его шансы справиться с Алджэмейном Стерлингом?

— Мне кажется, он способен удержать чемпиона на дистанции. Предположу, что О'Мэлли для него более неудобен, чем Ян. И именно из-за пресловутой «коробки». Петра можно запутать различными боковыми и заставить ошибиться, пропустить тейкдаун. Шон же держит руки иначе и сможет эффективно встречать Алджэмейна. Вопрос, сумеет ли он что-то противопоставить в борьбе. В прошедшей дуэли американец продемонстрировал способности сопротивляться на земле, быстро подниматься. Поэтому не удивлюсь, если он выиграет и сделает это досрочно.

— После UFC 280 сложилось впечатление, что Стерлинг может претендовать на звание самого везучего чемпиона в истории UFC. Он завоевал титул благодаря запрещённому удару коленом Яна, затем защитил его благодаря неоднозначному вердикту судей, а после взял верх над получившим травму в ходу схватки Ти Джеем Диллашоу.

— Согласен на 100%. В один ряд с ним можно поставить разве что Майкла Биспинга. Его победа над Люком Рокхолдом была огромным апсетом, а ставший следующим соперником Дэн Хендерсон идеально подходил ему с точки зрения стиля. Хотя даже в том противостоянии он несколько раз влетел головой в канвас. Но везение завершилось в дуэли с Жоржем Сен-Пьером. Когда он появился на пресс-конференции с бутылкой пива, понял, что у него вряд ли получится справиться с канадцем.

— Ян уже потерял место в рейтинге pound-for-pound, а также уступил О'Мэлли первую строчку в легчайшем весе UFC. Что ждёт его дальше?

— Если бы Ян был суперзвездой, то ему бы могли дать заведомо более слабого противника, чтобы вернуться на победную серию. Но мне кажется, что его ожидает тяжёлая проверка. Возможно, сведут с Мерабом Двалишвили или Марлоном Верой. Не знаю, с кем ему будет лучше. Оба очень крепкие, а венесуэлец невероятно прибавил в последнее время. Поражает его способность в самый неожиданный момент финишировать оппонентов. Не хотелось бы повторения этой истории в дуэли с Петром.

Да, Двалишвили вряд ли победит Яна досрочно, но это очень неудобный боец. Он будет давить, постоянно прижимать к сетке, пытаться перевести. С ним будет очень непросто. Но, выбирая между Мерабом и Марлоном, выбрал бы первого. В этом случае Петру нужно усиленно поработать над борьбой и подобрать правильные комбинации, пытаться разобраться с ним за счёт давления. Вера же может выключить любого. Хотя не считаю его сильнее россиянина. В легчайшем весе нет тех, кто был бы однозначно лучше.