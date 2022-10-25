Сехудо: не думаю, что Ян реально хорошо понимает тактику боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением об итогах поединка россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.

«Я не думаю, что Ян реально хорошо понимает тактику боя. Он слишком охотился за головой, бил кики в корпус, в то время как ноги Шона были постоянно открыты», — сказал Сехудо на YouTube-канале Henry Cejudo.

По его словам, Яну нужно стать сильнее тактически, а О'Мэлли получил огромный опыт, многому научился и у него появилось много уверенности в себе.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее организаторы турнира UFC сообщили, что Ян не сможет оспорить судейское решение, по которому он уступил О'Мэлли.