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Сехудо: не думаю, что Ян реально хорошо понимает тактику боя

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением об итогах поединка россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.

«Я не думаю, что Ян реально хорошо понимает тактику боя. Он слишком охотился за головой, бил кики в корпус, в то время как ноги Шона были постоянно открыты», — сказал Сехудо на YouTube-канале Henry Cejudo.

По его словам, Яну нужно стать сильнее тактически, а О'Мэлли получил огромный опыт, многому научился и у него появилось много уверенности в себе.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее организаторы турнира UFC сообщили, что Ян не сможет оспорить судейское решение, по которому он уступил О'Мэлли.

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