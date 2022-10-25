Ян потерял первое место в рейтинге легчайшего веса UFC, О'Мэлли поднялся на десять позиций

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян опустился на вторую позицию UFC в легчайшем весе.

Новым первым номером рейтинга стал американец Шон О'Мэлли. Он отыграл десять позиций. Ранее американский боец был 11-м.

Пётр Ян также вылетел из топ-10 pound-for-pound. Возглавляет рейтинг вне зависимости от весовой категории австралиец Алекс Волкановски.

Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее Алджэмейн Стерлинг заявил, что ему жаль Яна, потому что россиянина ограбили в бою с О'Мэлли.