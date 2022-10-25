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Стерлинг: мне жаль Яна, его ограбили в бою с О'Мэлли

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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг прокомментировал поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли.
Стерлинг: мне жаль Яна, его ограбили в бою с О'Мэлли
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Мне было жаль Яна. Я считаю, что его ограбили. Думаю, что сам О'Мэлли был немного шокирован и озадачен этим решением судей», — сказал Стерлинг в эфире The MMA Hour.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

10 апреля Ян также потерпел поражение от чемпиона UFC  Алджэмейна Стерлинга.

Ранее Диллашоу получил травму плеча в первом раунде поединка со Стерлингом.

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