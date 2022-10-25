Стерлинг: мне жаль Яна, его ограбили в бою с О'Мэлли
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«Мне было жаль Яна. Я считаю, что его ограбили. Думаю, что сам О'Мэлли был немного шокирован и озадачен этим решением судей», — сказал Стерлинг в эфире The MMA Hour.
О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.
10 апреля Ян также потерпел поражение от чемпиона UFC Алджэмейна Стерлинга.
Ранее Диллашоу получил травму плеча в первом раунде поединка со Стерлингом.