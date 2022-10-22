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Диллашоу получил травму плеча в первом раунде поединка со Стерлингом

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Американец Ти Джей Диллашоу потерпел поражение в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) со своим соотечественником Алджэмейном Стерлингом.

Боец из США получил травму плеча в первом раунде. Диллашоу в оставшееся время дрался практически одной рукой.

Стерлинг одержал победу над Диллашоу во втором раунде и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой прошёл в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). 

Стерлинг провёл 25 боев в ММА, в которых выиграл 22 раза и три раза потерпел поражение. На счету Диллашоу 20 побед и пять поражений в 25 поединках. 

Ранее Пётр Ян проиграл Шону О’Мэлли на турнире UFC 280.

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