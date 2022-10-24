Большие деньги и первый номер рейтинга P4P: какие перспективы открываются перед Махачевым после завоевания титула UFC

Ислам Махачев уверенно взял верх над Чарльзом Оливейрой и стал 12-м чемпионом лёгкого веса в истории UFC. И хотя его соперник шёл на серии из 11 побед и имеет право претендовать на реванш, первую защиту россиянин, скорее всего, проведёт с бою с Александром Волкановски. Почему наследник Хабиба Нурмагомедова согласился разделить октагон с действующим обладателем пояса в полулёгком дивизионе и какие дивиденды он может получить в случае победы над ним — в материале RT.

Триумф на UFC 280 стал главным событием в карьере Ислама Махачева на данный момент. Уроженец Дагестана завоевал титул в лёгком весе, вышел на второе место по числу побед среди россиян (12), а также обошёл соотечественников по количеству выигранных боёв как сдачей (6), так и досрочно в целом (8). И уже на следующей неделе наследник Хабиба Нурмагомедова войдёт в рейтинг сильнейших бойцов вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-Pound), где вполне может занять место Петра Яна. И хотя сам спортсмен сейчас думает скорее о заслуженном отдыхе и празднованиях, матчмейкеры промоушена наверняка уже строят планы относительно его будущего.

На протяжении последних лет лёгкий дивизион справедливо считается одним из самых конкурентных в UFC. Верхнюю пятёрку составляют одни звёзды смешанных единоборств, а ещё недавно наводившие ужас на соперников Конор Макгрегор и Тони Фергюсон не входят даже в топ-10. Бой с любым из них украсил бы афишу номерного турнира и вызвал огромный интерес у поклонников смешанных единоборств, пусть и не стал бы для Махачева серьёзным испытанием. Но всё идёт к тому, что первую защиту Исламу придётся провести с оппонентом из другой весовой категории — сильнейшим полулегковесом планеты Александром Волкановски.

О намерении Даны Уайты дать австралийцу шанс стать восьмым в истории чемпионом в двух дивизионах стало известно незадолго до шоу в Абу-Даби, вследствие чего уже в ходе медиадня Исламу пришлось отвечать на вопросы о возможной схватке. А после боя россиянин подтвердил, что не прочь побить возглавляющего рейтинг P4P Волкановски у него на родине. При этом изначально высказал эту мысль не сам Махачев, а его друг и соратник — Нурмагомедов.

Таким образом, сомневаться в проведении дуэли Махачева с Волкановски практически не приходится. На бумаге это выгодно всем трём сторонам — и обоим соперникам, и самой организации. Россиянин получает возможность провести денежный бой и в случае успеха забраться на первую строчку в объединённом рейтинге. Волкановски — укрепиться в статусе сильнейшего бойца планеты. Промоушен — устроить крупнейший турнир в Австралии, способный установить новый рекорд.

На Зелёном континенте обожают смешанные единоборства, список самых посещаемых шоу за всё время существования лиги тому подтверждение. В 2019 году понаблюдать за противостоянием Роберта Уиттакера и Исраэля Адесаньи в Мельбурне пришли 57 127 человек, а четырьмя годами ранее аншлаг был зафиксирован во время битвы Ронды Раузи с Холли Холм (56 214).

Однако у Уайта могут быть и другие скрытые мотивы, о которых неприятно говорить в прессе. Ведь сражение Волкановски и бывшего короля двух дивизионов Генри Сехудо вышло бы не менее кассовым, чем встреча с Махачевым. Сам американец уже несколько месяцев выражал готовность вернуться ради этого боя и всячески провоцировал потенциального оппонента в социальных сетях, но добиться желаемого так и не сумел. И дело, скорее всего, в нежелании Даны повторять историю с Жоржем Сен-Пьером.

В ноябре 2017 года легендарный канадец совершил долгожданное возвращение в октагон и «задушил» на тот момент действующего чемпиона в среднем весе Майкла Биспинга. Это открывало перед UFC перспективы проведения ряда денежных поединков, включая битву Сен-Пьера с обладателем временного пояса Уиттакером, а также «бой мечты» с Андерсоном Силвой. Но этим надеждам было не суждено сбыться: язвенный колит заставил Жоржа отказаться от титула спустя 33 дня, а спустя год с небольшим он и вовсе завершил карьеру.

Быть может, Уайт не хочет повторять прошлых ошибок и предоставлять Сехудо возможность стать первым в истории чемпионом в трёх дивизионах, не получив при этом ничего взамен. Сразу после турнира Генри может объявить о повторном уходе из спорта и оставить лигу и без чемпиона, и без лидера P4P. А это может нанести ощутимый удар как по полулёгкой категории, так и по престижу организации в целом.

В любом случае поединок Махачева с Волкановски уже кажется делом решённым, что вряд ли нравится звёздам лёгкого веса. В частности, тому же Оливейре, который заслуживает права на реванш. Бразилец выдал беспроигрышную серию из 11 схваток, сменил Нурмагомедова на троне и разобрался со всеми представителями элиты. И после первой же неудачи он вынужден либо ждать своей очереди, либо и вовсе вновь биться за звание первого претендента. В начале ноября состоится сражение Майкла Чендлера и Дастина Порье, и не исключено, что его победитель будет определён в соперники Чарльза.

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Остальные звёзды лёгкого веса пока вряд ли могут рассчитывать на встречу с Махачевым. Гэтжи в июне с треском проиграл Оливейре и после этого ни разу не заходил в клетку. Бенэил Дариуш хоть и взял верх над Матеушем Гамротом, но вряд ли впечатлил руководство UFC. Рафаэль Физиев пока не созрел для битвы за титул, а Рафаэль Дос Аньос решил вновь биться в полусреднем весе. Конечно, всегда остаётся вариант устроить принципиальный поединок с Макгрегором, но ирландец ближе к завершению карьеры, чем к триумфальному возвращению в клетку.

Что же выгоднее самому Махачеву? Схватка с Волкановски обещает ему не только высокий гонорар, но и славу. Пусть Александра и нельзя назвать проходным соперником, но пока сложно представить, каким образом он может совладать с россиянином. Тот значительно выше, сильнее физически и не является для него таким удобным, как Макс Холлоуэй. Пусть гаваец очень силён в стойке, но никогда не был специалистом в других аспектах. И как показала практика, для победы над австралийцем этого явно недостаточно.

Если заглядывать ещё дальше, то сам Махачев не исключает перехода в полусредний дивизион, но пока это решение кажется не совсем логичным. По всем параметрам он природный легковес и будет заметно уступать соперникам как в росте, так и в габаритах. Если бы на этот шаг решился Хабиб, вопросов было бы гораздо меньше, но тот факт, что предшественник Ислама не стал рисковать, говорит о многом. Даже потенциальный бой с Сен-Пьером он планировал организовать в привычной для себя категории.