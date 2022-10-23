«Ислама можно назвать вторым Хабибом»: как в России отреагировали на уверенную победу Махачева и спорное поражение Яна

Ислам Махачев надолго завоевал чемпионский пояс в лёгком весе UFC. Такое мнение в интервью RT после победы россиянина над Чарльзом Оливейрой выразил президент промоушена М-1 Global Вадим Финкельштейн. По его словам, спортсмен уже сейчас выглядит более универсальным бойцом, чем Хабиб Нурмагомедов. В свою очередь, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков восхитился борьбой Махачева и высказался о его будущем противостоянии с Александром Волкановски. А глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев возмутился решением судей отдать победу Шону О'Мэлли в бою с Петром Яном.

«Махачев надолго поднялся на вершину лёгкого веса»

Завоевание Исламом Махачевым чемпионского пояса UFC в лёгком весе стало долгожданным событием для отечественных любителей ММА. С тех пор как Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020-м, они ждали, когда его на вершине сменит друг и земляк.

В результате это произошло спустя всего два года. Причём в титульном бою россиянин не оставил никаких шансов Чарльзу Оливейре. Уже в первом раунде он перевёл соперника в партер, а во втором сбил его с ног мощным правым боковым и провёл удушающий.

Для большинства экспертов доминирование над бразильцем не стало сюрпризом. Так, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков отметил великолепную форму соотечественника, которая позволила ему уверенно взять верх над опасным оппонентом.

«Мы прекрасно понимаем, что для Махачева завоевание пояса UFC — цель всей жизни. Он очень ответственно подошёл к тренировочному лагерю. Преимущество россиянина в партере тоже получилось ожидаемым. Мы знаем, насколько Ислам хорош в этом компоненте. Да и вообще у всех представителей школы Нурмагомедова, как и у него самого, борьба находится на очень высоком уровне. Догадывался, что бразилец и здесь удивить его не сможет. А вот работа в стойке шла более-менее равная, пока Махачев не потряс оппонента во втором раунде», — подвёл итоги боя Корешков.

Не сомневался в успехе уроженца Дагестана и президент М-1 Global Вадим Финкельштейн, в организации которого тот провёл четыре поединка в 2013—2014 годах и во всех одержал победы. По словам функционера, он ещё пару лет назад предсказывал завоевание спортсменом титула UFC.

«Его вполне можно назвать вторым Хабибом. Все бои Ислама уже тогда получались зрелищными. К тому же он крайне профессиональный парень. Но слабые спортсмены к нам и не попадали. Посмотрите, как здорово сейчас выступают в UFC и Рамазан Эмеев с Шавкатом Рахмоновым. Многие предполагали, что Оливейра создаст серьёзные сложности россиянину, но я в это не верил. Понимал: взять верх бразилец способен, только если произойдёт какая-то неприятная случайность. Да и с такой поддержкой Махачев просто не имел права проиграть. Абдулманап Нурмагомедов всё время тащил его вперёд, поскольку видел в нём большой талант», — вспомнил Финкельштейн.

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, напротив, признался, что не ожидал настолько уверенного выступления от россиянина. Залогом успеха он назвал его великолепную работу в партере. Противостоять ей у Оливейры не вышло, несмотря на чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Отметил функционер и удивительное для поединка такого уровня спокойствие триумфатора.

«Я ещё от Хабиба когда-то слышал, насколько Ислам хорош в борьбе. Такие слова от самого Нурмагомедова — 100%-ный знак качества. Был уверен: если Махачев затянет бразильца вниз, тому придётся непросто. В первом раунде он попытался накинуть треугольник, но не преуспел. Подобные моменты оказывают негативный психологический эффект. Ты понимаешь, как хорош оппонент и что крыть тебе нечем. Оливейра выглядел растерянно уже в конце первого раунда. А вот преимущество Махачева в стойке стало сюрпризом. Всё-таки в титульном бою люди, как правило, напряжены и немного скованны. Но у Ислама я этого не заметил», — заявил Гаджиев.

После успеха многие принялись сравнивать нового чемпиона с его другом Хабибом Нурмагомедовым. Однако, по мнению главы AMC Fight Nights, делать этого не стоит, поскольку оба одинаково хороши. В качестве примера он привёл споры в футболе, когда болельщики пытаются определить лучшего между Диего Марадоной или Пеле.

А вот Финкельштейн считает, что Махачев если не выше уровнем своего товарища, то во всяком случае разностороннее его.

«В этом в принципе заключается отличие современных бойцов. Они настоящие универсалы и способны проявить себя как в партере, так и в стойке. Нурмагомедов вышел из борьбы, из самбо, а его друг уже начинал изучать всё в комплексе. Уверен, Ислам поднялся на вершину лёгкого веса надолго. Едва ли кто-то сумеет потеснить его в ближайшие годы», — добавил функционер.

Точку в этом споре может поставить сам атлет, если одолеет чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски и завоюет второй пояс. Подобрать ему соперников в родной категории непросто, но в качестве самого очевидного варианта Корешков назвал Бенеила Дариуша, который в Абу-Даби одержал победу над Матеушем Гамротом.

«У него хорошая защита от тейкдаунов, он способен качественно работать в партере. Более того, меня приятно удивили его стойка и хлёсткие удары как ногами, так и руками. Это опасный соперник. Считаю, если Махачеву сейчас организуют поединок с Волкановски, это будет немного некрасиво по отношению к Дариушу. Сколько времени он перебивает всех топов, но Бенеила продолжают держать на втором плане. Хотя не исключено, что он станет запасным на бой россиянина и австралийца», — предположил экс-чемпион Bellator.

«У некоторых судей в головах может сидеть предвзятость»

Другим ярким событием турнира UFC 280 стало спорное поражение Петра Яна от Шона О'Мэлли. Россиянин на протяжении большей части владел преимуществом и успешно переводил оппонента в партер, но судьи раздельным решением отдали победу американцу. По словам Корешкова, Ян явно сделал больше для того, чтобы добиться успеха.

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«Да, он, вероятно, уступил в первом раунде, но и то спорно. В пользу американца говорит большое количество точных ударов. Были моменты, когда он попадал, и россиянин ничего не мог сделать. Но во втором и третьем отрезках наш спортсмен вернул должок и сам добился нокдауна, хотя и получил глубокую сечку. Если судить по нанесённому урону, Шон выиграл, а если по борьбе — Ян его забросал и завалял. Но, опять же, в заключительном раунде О'Мэлли всегда находил возможность подняться. Тут вопрос, по каким критериям оценивали», — подчеркнул эксперт.

Гаджиев высказался куда более жёстко. Он счёл решение судей более чем неоднозначным. Функционер признался, что специально ещё раз пересмотрел бой, стараясь сохранять максимальную беспристрастность, но лишь укрепился в своём мнении: все три рефери обязаны были занимать сторону россиянина.

«Мне сложно сказать, с чем может быть связан такой вердикт арбитров. Возможно, у них есть некие специальные критерии и установки, из-за которых они иначе трактуют те или иные эпизоды. Вмешательство политики? Сложно сказать. Понятное дело, Дана Уайт не подходит с требованием засуживать россиян, но у некоторых рефери в головах может сидеть предвзятость», — посетовал глава AMC Fight Nights.

Финкельштейн же усомнился в том, что судьи в UFC способны негативно относиться к спортсменам из той или другой страны.

«Их работа никак не зависит от UFC. Судей назначает специальная комиссия. Но я не думаю, что в случае с Яном речь может идти о решении по политическим мотивам. Ни разу не замечал подобного ни в UFC, ни в других крупных организациях», — подчеркнул функционер.

Впрочем, по мнению экспертов, россиянину нужно пенять не только на арбитров, но и на себя. Так, Гаджиев считает, что он подошёл к противостоянию не в лучшей форме и не показывал максимальную скорость.

«Яну следовало в заключительном раунде вести себя прагматичнее и пытаться больше времени проводить в партере. После второго отрезка был уверен, что так и случится и ребята поработают на удержание. Иногда делать это сложно. Возможно, россиянин к тому моменту функционально израсходовал себя. Мы же не знаем, что у него происходило в голове и мышцах», — отметил Гаджиев.

А Корешков назвал О'Мэлли неприятным соперником для Яна по антропометрическим данным. Шон намного выше и обладает заметно большим размахом рук, что помогало ему держать опасного оппонента на дистанции.

«Поэтому Петру было очень сложно попадать. Уже после поединка я взглянул на статистику и понял, что О'Мэлли в итоге нанёс больше акцентированных ударов. Он удачно пристрелялся издали. А Ян вроде бы выбросил много, но всё мимо», — подытожил экс-чемпион Bellator.