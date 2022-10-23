Губерниев указал на двойные стандарты США после победы Махачева на UFC 280

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу победы россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в рамках главного события турнира UFC 280.

«Классная победа. Он молодец. Главное, что победил. Здесь интересно другое. Обратите внимание, что в UFC и НХЛ наши выступают. Америка захотела — наши выступают», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Махачев в концовке второго раунда успешно вышел на болевой приём и завершил поединок с Оливейрой. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор хочет провести бой против Махачева.