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Макгрегор хочет провести бой против Махачева

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.
Макгрегор хочет провести бой против Махачева
  • Gettyimages.ru

«Хороший бой, хорошее выступление. Но я разработал специальные инструменты, которые могут победить стиль Махачева. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по мозгам снизу», — написал Макгрегор в соцсетях.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение.

Ранее глава UFC рассказал, что ему сказал Нурмагомедов в октагоне после победы Махачева.

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