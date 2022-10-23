Макгрегор хочет провести бой против Махачева

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

«Хороший бой, хорошее выступление. Но я разработал специальные инструменты, которые могут победить стиль Махачева. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по мозгам снизу», — написал Макгрегор в соцсетях.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение.

Ранее глава UFC рассказал, что ему сказал Нурмагомедов в октагоне после победы Махачева.