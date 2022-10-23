Макгрегор хочет провести бой против Махачева
- Gettyimages.ru
«Хороший бой, хорошее выступление. Но я разработал специальные инструменты, которые могут победить стиль Махачева. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по мозгам снизу», — написал Макгрегор в соцсетях.
Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.
На счету Махачева 23 победы и одно поражение.
Ранее глава UFC рассказал, что ему сказал Нурмагомедов в октагоне после победы Махачева.