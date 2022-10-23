Глава UFC рассказал, что ему сказал Нурмагомедов в октагоне после победы Махачева
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«Хабиб сказал мне: «Я же говорил тебе, что он лучший в мире». Ислам выглядел невероятно», — цитирует Уайта MMA Junkie.
Махачев в концовке второго раунда успешно вышел на болевой приём и завершил поединок с Оливейрой. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о рейтинге Ислама Махачева.