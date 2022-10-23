Уайт — о рейтинге Махачева: думаю, во вторник он будет очень высоко

Президент UFC Дана Уайт высказался о рейтинге российского бойца Ислама Махачева.

«Это хороший вопрос. Кто-то мне может сказать, где он там сейчас? Думаю, во вторник он будет очень высоко. У меня нет в этом сомнений», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Махачев в концовке второго раунда успешно вышел на болевой приём и завершил поединок с Оливейрой. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Таким образом, Махачев выиграл 11-й бой подряд.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение. У Оливейры 33 победы, девять поражений.

Ранее Усман отреагировал на завоевание Махачевым чемпионского титула UFС.