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Финкельштейн: ещё два года назад говорил, что Махачев станет чемпионом UFC

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Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о победе россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в рамках главного события турнира UFC 280.
Финкельштейн: ещё два года назад говорил, что Махачев станет чемпионом UFC
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«Я не сомневался в успехе Махачева. Его вполне можно назвать вторым Хабибом. Чувствуется его школа. Хорошо знаю Ислама, поскольку он провёл четыре поединка у меня в М-1. Признаться, ещё пару лет назад сказал: он будет чемпионом UFC. Абсолютно все его бои уже тогда получались зрелищными. К тому же он крайне профессиональный парень. Но сильные спортсмены к нам и не попадали. Вы видите, как здорово сейчас выступают в UFC и Рамазан Эмеев с Шавкатом Рахмоновым», — заявил Финкельштейн.

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