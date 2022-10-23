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Корешков — о поражении Яна: он больше сделал для победы

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков считает, что россиянин Пётр Ян заслужил победу в поединке с американцем Шоном О'Мэлли в рамках UFC 280.
Корешков — о поражении Яна: он больше сделал для победы
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«Поединок Яна и О'Мэлли получился очень близким. Мне показалось, Пётр больше сделал для победы. Да, он, вероятно, уступил в первом раунде, но и то спорно. В пользу американца говорит большое количество точных ударов. Были моменты, когда американец попадал, и россиянин ничего не мог сделать. Но во втором и третьем отрезках наш спортсмен вернул должок и сам добился нокдауна, хотя и получил глубокую сечку. Если судить по нанесённому урону, Шон выиграл, а если по работе в партере — Ян его забросал и завалял. Но опять же, в заключительном раунде О'Мэлли всегда находил возможность подняться. Тут вопрос, по каким критериям оценивали арбитры», — заявил Корешков.

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