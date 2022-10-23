Гаджиев: не ожидал, что Махачев настолько легко разберётся с Оливейрой

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в рамках главного события UFC 280.

«Честно говоря, не ожидал, что Махачев настолько легко разберётся с Оливейрой. Понятно, Ислам являлся фаворитом, но не думал, что он переиграет соперника настолько уверенно. Завершение противостояния во втором раунде стало откровением. Как раз преимущество россиянина в партере не удивило, пусть Чарльз и обладает чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Но я ещё от Хабиба когда-то слышал, насколько Ислам хорош в борьбе. Такие слова от самого Нурмагомедова — стопроцентный знак качества», — рассказал Гаджиев.

Ранее Финкельштейн объяснил, в чём Махачев сильнее Нурмагомедова.