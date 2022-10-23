Узнать больше

Гаджиев: не ожидал, что Махачев настолько легко разберётся с Оливейрой

Короткая ссылка
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в рамках главного события UFC 280.
Гаджиев: не ожидал, что Махачев настолько легко разберётся с Оливейрой
  • Gettyimages.ru

«Честно говоря, не ожидал, что Махачев настолько легко разберётся с Оливейрой. Понятно, Ислам являлся фаворитом, но не думал, что он переиграет соперника настолько уверенно. Завершение противостояния во втором раунде стало откровением. Как раз преимущество россиянина в партере не удивило, пусть Чарльз и обладает чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. Но я ещё от Хабиба когда-то слышал, насколько Ислам хорош в борьбе. Такие слова от самого Нурмагомедова — стопроцентный знак качества», — рассказал Гаджиев.

Ранее Финкельштейн объяснил, в чём Махачев сильнее Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить