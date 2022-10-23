Финкельштейн объяснил, в чём Махачев сильнее Нурмагомедова

Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн сравнил бывшего и нового чемпионов UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Сложно сказать, сильнее ли Ислам Хабиба, но он однозначно более разносторонний. В этом в принципе заключается отличие современных бойцов. Они настоящие универсалы и способны проявить себя как в партере, так и в стойке. Нурмагомедов вышел из борьбы, из самбо, а его друг уже начинал изучать всё в комплексе. Уверен, Ислам поднялся на вершину лёгкого веса надолго. Едва ли кто-то сумеет потеснить его в ближайшие годы», — заявил Финкельштейн.

Ранее Вадим Финкельштейн высказался о победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.