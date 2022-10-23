«Всю жизнь просил сильных соперников. Проблема решена»: о чём говорил Махачев после завоевания чемпионского титула UFC

Чарльз Оливейра — жёсткий боец, но он действовал ровно так, как и предполагалось, и ничем не смог удивить. Об этом после победы над бразильцем и завоевания чемпионского пояса UFC в лёгком весе заявил Ислам Махачев. По его словам, он и планировал завершить поединок досрочно в партере. Также россиянин высказался о грядущем противостоянии с Александром Волкановски, предположил, что бы сказал ему после схватки Абдулманап Нурмагомедов, и признался, что мечтает как можно скорее вернуться домой и увидеть семью.

— Какие эмоции испытываете после завоевания чемпионского титула?

— Конечно, я очень счастлив. Всю жизнь работал ради этого момента. Просто очень рад.

— Показалось, что вы буквально доминировали над Чарльзом Оливейрой.

— Много раз говорил, что у него не получится прессинговать меня так, как предыдущих соперников. Следовал плану, который подготовили с тренерами... Я с уважением отношусь к Чарльзу. Это очень жёсткий парень с несгибаемым характером. К тому же у него была непростая жизнь. Уважаю не только Оливейру, но и его команду. Собственно, я проявлял это на протяжении всей недели. Но в то же время не уставал повторять: переведу его (в партер. — RT) и финиширую.

— Удивило ли вас что-либо в его действиях?

— Когда перевёл его в первый раз, понял, что у Чарльза есть навыки работы в партере. Потом последовало несколько ударов локтями, но это как раз не поразило. Я знаю свои навыки в грэпплинге, а потому провёл тейкдаун. Просто сделал всё, о чём говорил.

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— Какие новые цели ставите перед собой?

— Стать номером один в UFC вне зависимости от рейтинга. Теперь у меня есть и ещё одна задача — поехать в Австралию и победить там Александра Волкановски.

— Вы уже знаете о потасовке Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова?

— Я только что раздал множество интервью. Затем заглянул в раздевалку и умылся, а потом сразу пришёл сюда. Поэтому о конфликте не слышал ничего.

— Кому первому позвонили после победы?

— Домой маме. Целый час после поединка не было возможности взять телефон. Как только вышло, сразу набрал... Мама всю неделю отправляла фотографии, как готовит пирожки и раздаёт их соседям. Сказал, что скоро приеду и тоже попробую. Сейчас просто хочу вернуться в Дагестан, нет никаких особенных планов.

— Что сказал вам Хабиб Нурмагомедов после поединка в раздевалке?

— Он поздравил ещё в «клетке». Пошутил, что не просто так мы приехали в Абу-Даби.

— Что бы вам сейчас сказал Абдулманап Нурмагомедов, если бы он был жив?

— Сначала мы бы точно провели разбор ошибок. Но, думаю, он бы мной гордился. Всю жизнь я слушался его и делал всё, как он говорил. Он всегда повторял, что я стану следующим чемпионом после Хабиба. Обстоятельства сложились так, что не получилось подраться за пояс сразу после того, как он закончил. Но и сейчас сделать это не поздно. Рад, что отобрал пояс у такого достойного соперника.

— Вы были чемпионом мира по боевому самбо. По ощущениям это сравнится с завоеванием пояса в UFC?

— Честно, я давно думал, что созрел для чемпионского боя. Всю профессиональную карьеру сталкивался с одними и теми же проблемами — не мог подраться ни с кем из топов. Все придумывали какие-то отговорки. Не то чтобы боялись, но не получалось. Перед этим боем все тоже говорили, что я, мол, ещё не встречался с сильнейшими. Рассуждали, заслужил я или нет шанса завоевать титул. Но я доказал, что способен остановить любого. Все увидели мой уровень.

— Вы бы согласились встретиться с Оливейрой на его территории в Бразилии?

— У нас отличная большая команда. Очень здорово, что теперь все мы сможем поехать в Австралию и попробовать подготовиться там. Хабиб перед поединком много раз говорил: если UFC захочет организовать титульный бой в Бразилии — нет проблем. Мы даже отправляли Дане Уайту сообщение, в котором написали об этом. Можем показать его. Готовы были драться в Бразилии.

— Хабиб Нурмагомедов, проведя две защиты титула в UFC, ушёл из спорта. У вас нет такого желания?

— У меня точно нет мыслей по поводу завершения карьеры. Хочу оставаться чемпионом и быть номером один в рейтинге вне зависимости от категории, а дальше посмотрим.

— Нет мыслей когда-нибудь попробовать себя в полусреднем весе?

— Я должен несколько раз защитить этот пояс, а потом думать о том, как подняться выше. В принципе было бы здорово стать чемпионом и там. Если буду доминировать в своём весе, почему бы не попытаться. Тебя в любом случае запомнят. Попробовать свои силы в другой категории и уступить — не такое страшное событие. Например, Волкановски перебил всех в полулёгкой и хочет попытать счастья в 70 кг. Он может стать двойным чемпионом и войти в историю как Жорж Сен-Пьер.

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— Насколько тяжёлым соперником станет для вас австралиец?

— Он очень жёсткий парень, но маловат для этого дивизиона. Если он хочет подраться в 70 кг, пожалуйста, давайте сделаем это. Но, думаю, уровня Александра просто не хватит для этой весовой категории.

— Можно ли назвать Оливейру наиболее жёстким вашим оппонентом?

— Если давать пространство соперникам, все они окажутся жёсткими. Но и Хабиб, и Хавьер Мендес повторяли мне на протяжении всей недели: «Сфокусируйся и следуй плану, если не начнёшь отступать от него, одержишь простую победу». Поэтому в произошедшем нет ничего особенного.

— А кого можете назвать самым жёстким прямо сейчас?

— Смотрел поединок Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота. Они показали хороший бой. Думаю, американец — теперь один из претендентов на пояс. Не знаю, с кем меня поставят. Повторюсь, всю жизнь просил сильных соперников, но они не хотели со мной драться. Рад, что теперь эта проблема решена. Им всем придётся со мной встречаться.

— Правда ли, что на подготовку вы потратили суммарно около $1 млн?

— Нет. Точнее, если бы я за всё платил сам, примерно столько бы и вышло. Но мы приехали в Дубай командой из 20 человек, и люди здесь позаботились о нас, обеспечив тренировочный лагерь, проживание и так далее. Первый кэмп прошёл в Дагестане, второй — в Кисловодске и третий — в Дубай. Всегда брал с собой команду и подходящих спарринг-партнёров, людей, рядом с которыми чувствую себя комфортно. Так что даже половину от указанной суммы не потратил лично.

— Вы практически всегда предпочитаете спортивную одежду. Увидим ли вас по такому случаю в более классических нарядах?

— Мне некомфортно в костюмах. В последний раз надевал на свадьбу. Они висят в шкафу, и пока нет поводов их доставать.

— Что вы говорите, когда идёте в октагон?

— Всегда прошу у Всевышнего, чтобы даровал победу. Повторяю одно и то же. Но Всевышний всегда даёт больше, чем прошу.

— Когда оказались с Оливейрой в партере во втором раунде, сразу поняли, что способны провести удушающий?

— У меня в голове крутилась мысль, что смогу финишировать его в партере. Но был уверен и в своих действиях в стойке, поскольку я очень хорошо подготовился. Мы полностью изучили его план. У меня отличные тренеры по ударной технике. Они говорили, что боковой точно пройдёт. Оливейра всегда идёт прямо и держит руки перед собой. Поэтому и в данном компоненте он ничем удивить меня не сумел.

— Насколько важны для вас большие деньги, которые теперь сможете зарабатывать?

— Если начну говорить, что не хочу заработать, совру. Но сейчас у меня нет проблем с деньгами. У меня есть всё, что хочу себе позволить. Рядом друзья, которые помогут, если потребуется. Я всю жизнь тренировался, чтобы завоевать этот пояс. Рад, что это произошло и что всё было не напрасно.

— Как вам поддержка зрителей в Абу-Даби?

— Очень счастлив стать чемпионом именно здесь. Вы слышали, как вся арена поддерживала меня. Я получал отличную энергию от болельщиков.