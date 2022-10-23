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Корешков предположил, кто может стать следующим соперником Махачева в лёгком весе

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о будущем сопернике нового чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
Корешков предположил, кто может стать следующим соперником Махачева в лёгком весе
  • Gettyimages.ru

«В лёгком весе есть Бенеил Дариуш, который очень неплохо идёт в UFC. Американец выдал яркое противостояние с Матеушем Гамротом. К тому же у него хорошая защита от тейкдаунов, он способен качественно работать в партере. Более того, меня приятно удивили его стойка и хлёсткие удары как ногами, так и руками. Это опасный соперник. Считаю, если Махачеву сейчас организуют поединок с Александром Волкановски, это будет немного некрасиво по отношению к Дариушу. Сколько времени он перебивает всех топов, но Бенеила продолжают держать на втором плане. Хотя не исключено, что он станет запасным на бой россиянина и австралийца», — заявил Корешков в интервью RT.

Ранее Андрей Корешков высказал мнение по поводу победы россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 280.

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