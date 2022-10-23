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Корешков: Махачев не оставил Оливейре шансов

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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказал мнение по поводу победы россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в рамках главного события турнира UFC 280.
Корешков: Махачев не оставил Оливейре шансов
  • Gettyimages.ru

«Было понятно, что поединок получится очень интересным, поскольку встречались два топа. В принципе, результатом я не удивлён. Мы прекрасно понимаем, что для Махачева завоевание чемпионского пояса UFC — цель всей жизни. Он очень ответственно подошёл к тренировочному лагерю и подготовился так, что не оставил Оливейре шансов. Преимущество россиянина в партере тоже получилось ожидаемым. Мы знаем, насколько Ислам хорош в данном компоненте. Да и вообще у всех представителей школы Хабиба Нурмагомедова, как и у него самого, борьба находится на очень высоком уровне. Догадывался, что бразилец и здесь удивить его не сможет. А вот работа в стойке шла более-менее равная, пока Махачев не потряс оппонента во втором раунде», — сказал Корешков в интервью RT.

Ранее Дмитрий Губерниев указал на двойные стандарты США после победы Махачева на UFC 280.

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