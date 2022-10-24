Системные изменения в тактике или пауза в выступлениях: что делать Яну после трёх поражений в UFC за полтора года

Пётр Ян переживает один из самых сложных этапов в карьере. В последних четырёх боях россиянин потерпел три поражения и потерял возможность вновь сразиться с Алджэмейном Стерлингом за титул в легчайшем весе. Почему бывший чемпион UFC в категории до 61,2 кг второй раз подряд проиграл судейским решением и какие испытания его ждут в ближайшем будущем — в материале RT.

Пётр Ян стал одним из главных неудачников турнира UFC 280. В Абу-Даби бывший чемпион промоушена в легчайшем весе уступил Шону О'Мэлли и впервые в карьере потерпел два поражения подряд, упустив возможность в третий раз претендовать на титул. И хотя россиянин по-прежнему сохраняет место в элите дивизиона, его будущее кажется туманным. Пусть он и проиграл крайне спорным судейским решением, но при этом вновь продемонстрировал свои слабые места и во многом перестал восприниматься как непровозглашённый король категории.

По сути, бой с О'Мэлли в очередной раз заставил говорить о серьёзных проблемах Яна с обороной, которые были видны невооружённым взглядом ещё год назад. Тогда он также встречался с заметно превосходящим его в габаритах оппонентом и пропустил гораздо больше. За пять раундов Кори Сэндхаген донёс до цели 169 значимых ударов, в то время как Пётр отметился лишь 149 попаданиями. Да, атаки россиянина были гораздо мощнее, что впоследствии и позволило ему отправить соперника в нокдаун и уверенно взять верх единогласным решением судей (49:46), но уже тогда стало понятно: более качественный боксёр способен создать ему серьёзные трудности. И Шон это подтвердил. Во втором раунде он заметно потряс его, а в третьем чуть было не отправил в нокдаун и тем самым произвёл впечатление на жюри.

Однако главный вывод по итогам элиминатора в легчайшем весе заключается в другом. Даже несмотря на огромное число пропущенных ударов, Ян всё равно смотрелся не хуже, а даже лучше О'Мэлли. Его напор, несгибаемый характер и универсальность позволяли ему доминировать в клетке большую часть времени и выходить из сложнейших ситуаций. Находясь в состоянии грогги, он не переставал биться и мгновенно перехватывал инициативу. Но всё это вновь не помогло ему склонить судей на свою сторону. И в этом случае можно говорить о своеобразной тенденции.

С 2018 года Ян провёл 11 поединков в UFC, и в шести случаях они продлились все запланированные раунды. В четырёх из них россиянин был сильнее, но лишь однажды не уступил ни одной пятиминутки на карточках всех трёх арбитров. В феврале 2019-го он катком проехался по американцу Джону Додсону и не оставил иного выбора, кроме как признать его триумфатором — 30:27. В оставшихся же схватках всё было не так однозначно. Даже в дуэли с южнокорейцем Джин Су Соном он проиграл один отрезок, по мнению одного из судей, а Джимми Риверу и вовсе победил с минимальным преимуществом (29:28). И это при том, что дважды отправлял соперника в нокдаун и отметился успешным проходом в ноги.

По большому счёту, бой с Риверой показал возможные последствия для Яна в том случае, если он не поработает над защитой. Тогда американец также превзошёл его по значимым попаданиям (73:56) и «украл» третий раунд — пусть это и не повлияло на результат. Но если тогда превосходство Петра было подавляющим, то в противостоянии с О'Мэлли о таком доминировании речи не шло. Так у жюри появился повод поддержать сверхпопулярную восходящую звезду смешанных единоборств и помочь ему побыстрее пробиться в топ.

Всё это говорит о том, что манера ведения боя Яна хоть и вызывает восхищение у фанатов, но не всегда оказывает такое же впечатление на судей. Приверженность слишком прямолинейному и ярко атакующему стилю влечёт за собой проблемы в обороне, а это впоследствии сказывается на вердиктах. Поэтому в будущем повторение такой ситуации не исключено. Обилие пропущенных ударов вновь может дать арбитрам повод принять сторону противника россиянина, и в этом случае лишь от них будет зависеть, начнётся ли новое восхождение Петра на вершину или продолжится его падение.

На данный момент в пассиве Яна значатся три поражения в четырёх последних поединках. Уже на следующей неделе он может лишиться не только места в рейтинге Pound-for-Pound, но и первой строчки в списке сильнейших представителей легчайшей категории (хотя это и маловероятно, с учётом фиаско Ти Джея Диллашоу). Так или иначе проигрыш О'Мэлли серьёзно скажется на перспективах Петра. Если до шоу в Абу-Даби он находился в шаге от статуса претендента на трофей, то теперь дистанция значительно увеличилась.

По-хорошему, Яну стоило бы провести разминочный бой, чтобы немного вернуть уверенность в себе и вновь почувствовать вкус победы. Проблема в том, что в переполненном талантливыми бойцами легчайшем дивизионе практически не встретить проходных оппонентов. Помимо россиянина, в топ-5 входят те же Диллашоу и Сэндхаген, а также Мераб Двалишвили и Марлон Вера. Но Ти Джей получил травму плеча в дуэли со Стерлингом и вряд ли вернётся в строй в ближайшее время, а Кори он уже побеждал. Остальные двое очень сильны. За борцовские качества грузина давно сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым, а венесуэлец не менее опасен в стойке, чем О'Мэлли.

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На их фоне Роб Фонт, Доминик Круз и Педро Муньоз выглядят не так впечатляюще, но в этом случае сам промоушен может быть не заинтересован в организации схватки. В отличие от бокса, в UFC не имеющие спортивной составляющей битвы проводят гораздо реже, а находящимся на спаде спортсменам не дают возможности «набить рекорд» на соперниках послабее. Поэтому Яна, скорее всего, ждёт очередное тяжёлое испытание, в котором ему будет крайне непросто добиться успеха. Как минимум если речь идёт о победе судейским решением.

Так или иначе, следующий поединок обещает стать для Яна поворотным в карьере. Если ещё полтора года назад он рассматривался в качестве короля дивизиона на долгие годы, то сейчас об этом не идёт и речи. Финишировать противников не удаётся уже более двух лет, а в последнее время не получается и впечатлять судей. Всё это наталкивает на мысли о том, что Петру необходима перезагрузка. Возможно, ему стоит не торопиться со следующим заходом в клетку, а взять небольшую паузу и поработать над своими слабыми сторонами. Быть может, верным решением будет временно покинуть зал Tiger Muay Thai и поработать под руководством других специалистов. Не исключено, что в нынешней команде он достиг своего потолка, а для перехода на другой уровень необходима смена обстановки.

Неважно, кого матчмейкеры поставят против него в следующий раз — Веру или Двалишвили, на кону окажется очень многое. Поражение не только может окончательно надломить бывшего чемпиона, но и заставить руководство рассматривать его в роли гейткипера. Тогда он рискует повторить судьбу Александра Волкова. Пусть тот никогда не добирался до таких высот, но дважды был в шаге от статуса претендента, однако в обоих случаях терпел крах. В итоге россиянин уже давно не помышляет о новом походе за трофеем, а лишь прореживает толпу его потенциальных соискателей. Яна такое положение дел вряд ли устроит.