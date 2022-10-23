Гаджиев назвал причины поражения Яна от О'Мэлли

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поражении россиянина Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли в рамках UFC 280.

«Яну следовало в заключительном раунде вести себя прагматичнее и пытаться больше времени проводить в партере. После второго отрезка был уверен, что так и случится и ребята поработают на удержание. Иногда делать это сложно. Возможно, россиянин к тому моменту функционально израсходовал себя. Мы же не знаем, что у него происходило в голове и мышцах. Мне кажется, Петя объективно находился не в лучшей форме. Он выдавал противостояния куда лучше, в которых был подвижнее», — заявил Гаджиев.

Ранее Андрей Корешков заявил, что Пётр Ян заслужил победу в поединке с Шоном О'Мэлли.