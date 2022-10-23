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Гаджиев: Ян должен был победить О'Мэлли единогласным решением судей

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил несогласие с решением судей в пользу американца Шона О’Мэлли в поединке с россиянином Петром Яном в рамках UFC 280.
Гаджиев: Ян должен был победить О'Мэлли единогласным решением судей
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«Считаю, Яна засудили в противостоянии с О'Мэлли. Пётр однозначно выиграл как первый, так и второй раунды. На мой взгляд, судьи должны были отдать ему единогласную победу со счётом 29:28. Но сколько людей, столько и мнений. Кто-то может сказать, что мы россияне, поэтому высказываем недовольство. Но, даже ещё раз пересмотрев поединок и подойдя к оценке максимально беспристрастно, всё равно увидел победу Яна», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что ему сложно предположить, с чем связан вердикт судей в пользу американца.

«Возможно, у них есть некие специальные критерии и установки, из-за которых они иначе трактуют те или иные эпизоды. Вмешательство политики? Сложно сказать. Понятное дело, Дана Уайт не подходит с требованием засуживать россиян, но у некоторых рефери в головах может быть предвзятость», — добавил Гаджиев.

Ранее Финкельштейн усомнился в том, что Яна могли засудить по политическим мотивам.

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