Глава UFC заявил, что удивлён решением судей в поединке Яна с О'Мэлли

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поражение российского бойца смешанных единоборств (MMA) Петра Яна от американца Шона О'Мэлли.

«Это был очень близкий поединок, как говорится — на тоненького. Некоторые говорили, что победил Пётр, другие — что победил Шон. Но я удивлён решением судей. Я думал, что кто выигрывает первый раунд, одержит победу в этом бою. Но, видимо, это не так», — заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 280.

Напомним, что Ян уступил О'Мэлли в трёхраундовом поединке раздельным решением судей (28:29, 28:29, 29:28).

Ранее глава UFC сообщил, что ирландский боец MMA Конор Макгрегор далёк от возвращения в октагон.