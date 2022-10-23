Узнать больше

Глава UFC сообщил, что Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA

Короткая ссылка
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор далёк от возвращения в октагон.
Глава UFC сообщил, что Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналистка Фара Ханнун в Twitter, глава UFC в разговоре с ней признался, что 34-летний ирландец ещё не вернулся в пул Антидопингового агентства США (USADA).

По словам Уайта, бойцу предстоит провести минимум полгода под наблюдением допинг-офицеров, прежде чем ему разрешат вернуться.

Напомним, что Макгрегор является бывшим двойным чемпионом UFC.

Ранее Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить