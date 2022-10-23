Глава UFC сообщил, что Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор далёк от возвращения в октагон.

Как сообщает журналистка Фара Ханнун в Twitter, глава UFC в разговоре с ней признался, что 34-летний ирландец ещё не вернулся в пул Антидопингового агентства США (USADA).

По словам Уайта, бойцу предстоит провести минимум полгода под наблюдением допинг-офицеров, прежде чем ему разрешат вернуться.

Напомним, что Макгрегор является бывшим двойным чемпионом UFC.

Ранее Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.