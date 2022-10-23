Глава UFC сообщил, что Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA
- Gettyimages.ru
Как сообщает журналистка Фара Ханнун в Twitter, глава UFC в разговоре с ней признался, что 34-летний ирландец ещё не вернулся в пул Антидопингового агентства США (USADA).
По словам Уайта, бойцу предстоит провести минимум полгода под наблюдением допинг-офицеров, прежде чем ему разрешат вернуться.
Напомним, что Макгрегор является бывшим двойным чемпионом UFC.
Ранее Макгрегор бросил вызов новому чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.