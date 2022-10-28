Гребнев: Махачев в борьбе находится немного на другом уровне

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC 280.

«Абсолютно не удивлён результатом, но в ударке ожидал большего от Чарльза. В этом бою он семь раз пропустил одну и ту же комбинацию из левого прямого и правого бокового. Либо он настолько сильно нервничал, либо опасался прохода в ноги. Хотя это странно, ведь, по идее, бразилец не должен бояться партера», — заявил Гребнев в интервью RT.

Он также отметил борцовские качества Ислама Махачева.

«Возможно, в чистом грэпплинге или джиу-джитсу он не лучше, но в рамках смешанных единоборств Махачев сильнее в борьбе. Он находится немного на другом уровне», — добавил Гребнев.

Ранее Махачев заявил, что в ближайшие полтора года возглавит рейтинг P4P.