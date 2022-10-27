Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев заявил, что в ближайшие полтора года возглавит рейтинг P4P лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на то, что в UFC довольно высоко оценили мои способности, навыки. Не остановлюсь, пока не стану лучшим. В ближайший год-полтора максимум буду на первой строчке», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

После победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 31-летний россиянин стал третьим номером в общем рейтинге.

11 февраля у Махачева запланирован поединок с австралийским бойцом Алексом Волкановски на UFC 284 в Перту (Австралия).

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поднялся на девятое место в рейтинге P4P.