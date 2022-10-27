Махачев заявил, что в ближайшие полтора года возглавит рейтинг P4P
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«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на то, что в UFC довольно высоко оценили мои способности, навыки. Не остановлюсь, пока не стану лучшим. В ближайший год-полтора максимум буду на первой строчке», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».
После победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 31-летний россиянин стал третьим номером в общем рейтинге.
11 февраля у Махачева запланирован поединок с австралийским бойцом Алексом Волкановски на UFC 284 в Перту (Австралия).
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поднялся на девятое место в рейтинге P4P.