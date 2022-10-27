Узнать больше

Махачев заявил, что в ближайшие полтора года возглавит рейтинг P4P

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев заявил, что в ближайшие полтора года возглавит рейтинг P4P лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.
Махачев заявил, что в ближайшие полтора года возглавит рейтинг P4P
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на то, что в UFC довольно высоко оценили мои способности, навыки. Не остановлюсь, пока не стану лучшим. В ближайший год-полтора максимум буду на первой строчке», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

После победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 31-летний россиянин стал третьим номером в общем рейтинге.

11 февраля у Махачева запланирован поединок с австралийским бойцом Алексом Волкановски на UFC 284 в Перту (Австралия).

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян поднялся на девятое место в рейтинге P4P.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить