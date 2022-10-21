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Байрамян: каждый пенальти Комличенко в сезоне-2022/23 был стопроцентным 

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил игру Николая Комличенко в матче четвёртого тура Кубка России по футболу с московским «Динамо».

«Не знаю, специально ли арбитры не замечают пенальти Комличенко. Но ходят же такие слухи. Каждый его пенальти был стопроцентным, может, один чуть сомнительный. Уже как минимум четыре пенальти не поставили», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

По его мнению, в матче с «Динамо» с выходом Комличенко «Ростов» перехватил инициативу и забил мяч.

«Потом была ещё пара острых моментов. Проигрывать, конечно, обидно, но мы сделаем выводы и пойдём дальше», — добавил Байрамян.

Полузащитник «Ростова» пропустил матч с «Динамо» из-за травмы.

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» с семью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками располагается на третьей позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от матча с «Ростовом».




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