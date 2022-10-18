Йоканович: рад, что «Динамо» удалось проявить свои лучшие качества

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поделился эмоциями от матча с «Ростовом» четвёртого тура группового этапа Кубка России.

«Доволен не только качественной игрой, но и результатом. Команда отлично себя проявила — в том числе забили хорошие мячи. Я рад, что нам удалось проявить свои лучшие качества», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

Встреча на «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» с семью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками располагается на третьей позиции.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».