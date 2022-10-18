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Карпин: игра понравилась, но результат нельзя убрать

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с московским «Динамо».

«Игра понравилась, но результат нельзя убрать. Но понравился выход из обороны на 30—40 метров, то, что мы отрабатывали на тренировках. Но дальше нужно было принимать решение самим игрокам, показать свой интеллект», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» с семью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками располагается на третьей позиции.

Ранее полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о турнирном положении бело-голубых.

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