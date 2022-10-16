Чалов заявил, что хочет забить в ворота «Спартака»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оценил шансы армейского клуба в столичном дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть этот гештальт», — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.

При этом форвард дал понять, что для него личная статистика забитых мячей важна, однако результаты команды намного главнее.

«Какой-то нефарт с ними. При этом в академии чуть ли не в каждой игре им забивал. Главное — не зацикливаться на этом, мячи придут. Если будет пенальти со «Спартаком», то, надеюсь, пойду бить я», — пояснил он.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин высказался о проблемах нападающего армейцев Фёдора Чалова с реализацией.