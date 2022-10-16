Масалитин о проблемах Чалова с реализацией: есть одно лекарство — тренировки

Бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин высказался о проблемах нападающего армейцев Фёдора Чалова с реализацией.

«Конечно, Фёдор мог бы забить больше, но от этого есть только одно лекарство — тренировки. Он должен оставаться на занятиях и трудиться, анализировать собственную игру, чтобы понять, что именно у него не получается. Всё это отрабатывается до автоматизма, а потом переносится на поле. Но и сейчас он очень правильно остро открывается в штрафной под передачи и, главное, своевременно получает их. То есть у Чалова появились хорошие ассистенты», — сказал Масалитин RT.

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об отсутствии защитника Игоря Дивеева в матче со «Спартаком».