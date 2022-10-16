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Пономарёв: если навязать Соболеву плотную борьбу, он не покажет ничего

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об отсутствии защитника Игоря Дивеева в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Пономарёв: если навязать Соболеву плотную борьбу, он не покажет ничего
  • РИА Новости

«Не следует переоценивать возможности Игоря Дивеева. Да, он парень мощный, но совершает многовато ошибок. К тому же у него плохая как стартовая, так и дистанционная скорость. Зато пришёл Виллиан Роша. Считаю, он прекрасно способен сдержать Соболева при борьбе «на втором этаже». Закрыть Александра не так-то сложно, ведь по сути он берёт своё за счёт физической мощи. Поэтому, если навязать ему плотную борьбу и толкаться плечо в плечо, он не покажет ничего», — сказал Пономарёв RT.

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин рассказал, что помогло нападающему армейцев Фёдору Чалову вернуться на прежний уровень.

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