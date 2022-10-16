Масалитин рассказал, что помогло Чалову вернуться на прежний уровень

Бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин рассказал, что помогло нападающему армейцев Фёдору Чалову вернуться на прежний уровень.

«Во-первых, Чалов начал заниматься своим любимым делом, тем, что умеет. Он больше не бегает по флангам, а больше сосредоточен на игре в штрафной и завершении моментов. Во-вторых, появилась уверенность, которая помогает регулярно огорчать оппонентов. В-третьих, Фёдор комфортно чувствует себя в схеме Владимира Федотова, он понял, что от него требует тренер, и приносит реальную пользу команде», — сказал Масалитин RT.

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший защитник сборной России Евгений Бушманов предположил, что «Спартак» может сыграть с ЦСКА с тремя центральными защитниками.