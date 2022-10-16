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Бушманов предположил, что «Спартак» может сыграть с ЦСКА с тремя центральными защитниками

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Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов предположил, что «Спартак» может сыграть в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА с тремя центральными защитниками.
Бушманов предположил, что «Спартак» может сыграть с ЦСКА с тремя центральными защитниками
  • РИА Новости

«Вопрос ещё в том, какую схему выберет Абаскаль на дерби: с двумя или с тремя центральными защитниками. Да, в чемпионате «Спартак» по второй пока не играл, зато использовал её во встрече Кубка России с «Зенитом» и добился крупной победы. Поэтому я не исключаю повторения успешного эксперимента. С учётом того, что ЦСКА играет в три центральных, может последовать попытка отзеркалить схему. А вот вариант с усилением опорной зоны за счёт исполнителей атакующей группы мне видится маловероятным», — сказал Бушманов RT.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак».

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