Юран: вероятно, ЦСКА во втором тайме вынужден будет идти вперёд

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак».

«Первый тайм точно получится аккуратным, а вот во втором в зависимости от счёта одна из сторон может начать раскрываться. Вероятно, вынуждены будут идти вперёд именно армейцы, поскольку они играют дома. Не исключаю, что ЦСКА не станет с ходу включать высокий прессинг. Скорее, красно-синие предпочтут встречать соперников ближе к середине поля. И в этой зоне они уже попытаются вынуждать их ошибаться, чтобы переходить в быстрые атаки», — сказал Юран RT.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший защитник сборной России Евгений Бушманов заявил, что не считает отсутствие полузащитника Наиля Умярова потерей для «Спартака» перед матчем с ЦСКА.