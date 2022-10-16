Бушманов: не назвал бы отсутствие Умярова потерей для «Спартака»

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов не считает, что отсутствие полузащитника Наиля Умярова является потерей для «Спартака» перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Я бы не назвал отсутствие Умярова огромной потерей для «Спартака». Всё же в этом сезоне он совершил многовато ошибок. Он играет не в лучший свой футбол. В качестве примера можно вспомнить дерби с «Динамо», где он фактически подарил гол Константину Тюкавину. Считаю, Руслан Литвинов на его позиции способен сыграть не хуже. Он смотрится увереннее Наиля. В таком случае дуэт Георгию Джикии в центре защиты составит либо Никита Чернов, либо Миха Мевля. Нельзя исключить и перевода в эту зону с фланга обороны Даниила Денисова, как это произошло в матче с «Крыльями Советов», но скорее он исполнит роль инсайда», — сказал Бушманов RT.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

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