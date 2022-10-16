Юран объяснил, почему болельщикам не следует ждать от дерби ЦСКА — «Спартак» атакующей игры

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему болельщикам не следует ждать от матча 13-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» атакующей игры.

«Сомневаюсь, что мы увидим обоюдоострую игру. Всё-таки это дерби. Вряд ли команды рискнут действовать на встречных курсах. Если слишком сильно раскрываться, то можно и уступить, а на кону важнейшие очки. Допускаю, что соперники покажут сдержанный футбол с оглядкой на собственные ворота, чтобы не пропускать быстрые встречные атаки. Скорее мы увидим тренерские шахматы от Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. Уверен, оба хорошо изучили слабые места оппонентов. К тому же в их распоряжении имеются исполнители высокого класса. И на первый план выйдет желание закрыть их. Поэтому очень важна дисциплина и хорошая реализация моментов», — сказал Юран RT.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что легионеры ЦСКА подготовили специальное празднование гола на дерби со «Спартаком».