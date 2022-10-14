Легионеры ЦСКА подготовили специальное празднование гола на дерби со «Спартаком»
- РИА Новости
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«У нас есть домашняя заготовка. Мы с другими легионерами обсуждали возможный гол и подготовили специальное празднование», — приводит слова Карраскаля «Матч ТВ».
По словам полузащитника, в команде прекрасно понимают важность предстоящей встречи.
«Можно сказать, что это матч всего чемпионата, матч жизни. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков и себя», — сказал он.
Игра ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.
После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».