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Пономарёв дал совет защитникам ЦСКА, как закрыть Промеса

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв дал совет защитникам армейцев, как закрыть нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пономарёв дал совет защитникам ЦСКА, как закрыть Промеса
  • Gettyimages.ru

«Он очень опасен у чужих ворот. С ним необходимо действовать максимально плотно и ни в коем случае не позволять принимать мячи, перехватывать их. Думаю, кто-то должен держать нидерландца персонально. К сожалению, защитники ЦСКА зачастую позволяют получать снаряд, а потом атакуют форвардов в спину. Это плохо. В остальном, считаю, проблем нет. Оборона при Федотове действует вполне надёжно, да и Игорь Акинфеев выручает. Фёдор Чалов, слава богу, разыгрался и стал похож на мужика», — сказал Пономарёв RT.

В воскресенье, 16 октября, состоится матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак». Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Евгений Масалитин высказался о проблемах нападающего армейцев Фёдора Чалова с реализацией.

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