RT изучил соцсети задержанного во Владивостоке американского военного и девушки, в краже у которой его подозревают.

Отмечается, что Алекса Викторовна (так она называет себя в сети) выложила в январе несколько фото в компании со старшим сержантом Гордоном Блэком. На его странице указано, что живёт он в городе Пхëнтхэк. Алекса подписана на аккаунты нескольких баров в этом же городе.

Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что девушка действительно несколько лет жила и работала в Южной Корее. Сейчас вернулась во Владивосток, куда к ней и приехал американец.

Собеседник добавил, что Блэк украл у неё деньги. Информация о том, что он избил девушку, проверяется.

Гордона Блэка арестовали до 2 июля по статье «Кража». В суде он вёл себя спокойно, ему предоставили защитника, переводчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Жалоб, в том числе на здоровье, у американца нет.