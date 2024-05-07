В МЧС заявили о снижении числа затопленных жилых домов в Курганской области

Пресс-центр ГУ МЧС России по Курганской области заявил о снижении числа затопленных жилых домов в регионе.

По данным регионального отделения министерства, за прошедшие сутки в трёх муниципальных образованиях, в семи населённых пунктах от воды освободилось 27 жилых и 60 дачных домов, а также 26 приусадебных участков.

«По состоянию на 7 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в девяти населённых пунктах 460 жилых домов, 6018 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее портал URA.RU сообщал, что в Курганской области сотрудники МЧС проводят дезинфекцию жилых домов из-за паводка для предотвращения инфекционных заболеваний.