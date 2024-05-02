Сотрудники МЧС дезинфицируют жилые дома в Курганской области

В Курганской области сотрудники МЧС проводят дезинфекцию жилых домов из-за паводка для предотвращения инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «МЧС Курганской области».

За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 км автомобильных дорог. С начала выполнения мероприятий обработаны 128 домов, 771 придомовая территория, прилегающая территория курганской школы №23, 53,2 км автомобильных дорог.

Ранее выплаты получили более 5 тыс. жителей Курганской области, пострадавших от паводка.