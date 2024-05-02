Сотрудники МЧС дезинфицируют жилые дома в Курганской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «МЧС Курганской области».
За сутки проведена специальная обработка 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 км автомобильных дорог. С начала выполнения мероприятий обработаны 128 домов, 771 придомовая территория, прилегающая территория курганской школы №23, 53,2 км автомобильных дорог.
Ранее выплаты получили более 5 тыс. жителей Курганской области, пострадавших от паводка.