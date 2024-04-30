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Выплаты получили более 5 тысяч жителей Курганской области, пострадавших от паводка

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Выплаты получили более 5 тыс. жителей Курганской области, которые пострадали от паводка.
Выплаты получили более 5 тысяч жителей Курганской области, пострадавших от паводка
  • © РИА Новости / Кирилл Зыков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На 29 апреля выплаты получили более 5 тыс. человек, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В основном это единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Также идут выплаты по частичной или полной утрате имущества — 50 тыс. и 100 тыс. рублей, которые уже получили несколько десятков человек», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 17 см.

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