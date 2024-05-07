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Украинский пленный: для работы в Авдеевке ВСУ привлекали необученных водителей

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Пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко рассказал, что командование украинских войск привлекало необученных водителей для обороны окрестностей Авдеевки.
Украинский пленный: для работы в Авдеевке ВСУ привлекали необученных водителей
  • Gettyimages.ru

«В учебке в Днепропетровске распределили, написали в военнике, что буду водителем, а через три дня отправили ближе к позициям. Сказали, что на усиление на пару дней нужно поехать», — цитирует его ТАСС.

По словам пленного, его подразделение находилось на Авдеевском направлении. Вместе с этим он отметил, что был не единственным таким водителем, отправленным на фронт оборонять позиции. На фронте он пробыл в общей сложности порядка пяти дней.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о безуспешных попытках ВСУ вернуть позиции в районе Сватова в ЛНР.

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