Каррера считает, что дерби ЦСКА — «Спартак» будет примерно равным

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Это будет игра примерно равная по силам, но всё же считаю, что у «Спартака» на данный момент лучшее психологическое и мотивационное состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».