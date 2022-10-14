Каррера считает, что дерби ЦСКА — «Спартак» будет примерно равным
- РИА Новости
«Это будет игра примерно равная по силам, но всё же считаю, что у «Спартака» на данный момент лучшее психологическое и мотивационное состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».
Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».