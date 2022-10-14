Узнать больше

Каррера считает, что дерби ЦСКА — «Спартак» будет примерно равным

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и ЦСКА.
Каррера считает, что дерби ЦСКА — «Спартак» будет примерно равным
  • РИА Новости

«Это будет игра примерно равная по силам, но всё же считаю, что у «Спартака» на данный момент лучшее психологическое и мотивационное состояние, учитывая последние результаты, что может иметь значение!» — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Встреча «Спартака» с ЦСКА состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить